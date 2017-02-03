Депутати Волинської облради виступили на підтримку блокади "Л/ДНР"

Проект відповідного рішення від імені депутатів вніс голова Волинської обласної ради, член президії партії УКРОП Ігор Палиця, повідомляє прес-служба Облради.

"Йдеться про повну торговельну блокаду тимчасово окупованих територій. Слід припинити брати в них вугілля і все, що тут продається. Ми спокійно можемо купувати південноафриканське вугілля. Нехай воно трохи дорожче, але є принципові речі, які не можна порушувати", – заявив Палиця. Політик наголосив, що блокада не поширюється на гуманітарні вантажі, адже вони призначені громадянам України.

Крім того, депутати Обласної ради висловили підтримку ініціативам ветеранів військових організацій, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях.

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"Сьогодні очевидним є те, що через корупційні схеми фейкові "республіки", контрольовані Кремлем, наповнюють свої бюджети, з яких фінансується діяльність терористів, зокрема і боєприпаси, якими вони ведуть вогонь по наших військах. На територію України з непідконтрольних областей через канали контрабанди потрапляє зброя, наркотики, контрафактна та фальсифікована продукція, Крім того, через лінію розмежування в Україну постачаються нафтопродукти, вугілля, які реалізовуються, в результаті чого терористи та їхні симпатики-олігархи наповнюють свої кишені", - наголошується у зверненні.

Депутати переконані, що торговельна блокада окупованих територій є ефективним способом впливу на бойовиків і їхніх російських кураторів.

"Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв'язана Російською Федерацією проти України, продовжується, торговельно-економічні відносини, внаслідок яких бойовики відправляють на підконтрольні Україні території свої товари, повинні бути перекриті", - йдеться у тексті звернення.

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Депутати Волинської Облради вимагають вжити заходів щодо посилення контролю за переміщенням осіб через тимчасово окуповану територію України, а також провести масштабне розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого Донбасу.

Окрім цього, волинські депутати вимагають встановити мораторій на перевезення вантажів (товарів) через лінію розмежування, за винятком гуманітарних вантажів, які ввозяться під контролем міжнародних організацій.

Також депутати вимагають припинити переслідування ветеранів добровольчих батальйонів, які розпочали блокаду торгівлі з терористами.