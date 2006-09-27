УПЦ: будівництво каплиці Володимирського храму в Києві ведеться законно

Настоятель Храму на честь святого Рівноапостольного Великого князя Володимира, протоієрей Андрій МІТКАЛИК (Українська православна церква) і почесний президент підприємства «Київміськбуд-1» Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО наполягають на законності будівництва каплиці в Києві на перетині вулиць Гончара і Хмельницького.

Про це А.МІТКАЛИК і О.ОМЕЛЬЯНЕНКО заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«До укладення договору про будівництво каплиці наша компанія уважно вивчила всі документи, пов`язані з цим проектом, тому що ми не готові ризикувати своїм ім`ям і незаконно здійснювати будівництво. Для будівництва є всі необхідні документи, тому всі заяви про незаконність будівництва – безпідставні», - сказав О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Разом з тим, за словами настоятеля Храму, відразу ж після початку робіт і встановлення огорожі на місці будівництва виник конфлікт з громадськістю. «Храм не порушить архітектурного ансамблю – всі існуючі дерева і пам`ятник Зої Космодем’янській будуть збережені. Більше того, проект передбачає збільшення зелених насаджень і створення зони відпочинку», - сказав А.МІТКАЛИК.

У свою чергу, присутній на прес-конференції протоієрей Андрій ТКАЧОВ припустив, що акцію протесту проти будівництва храму організували «впливова людина або група впливових людей, які здатні проплатити інформаційну кампанію». «Проти будівництва церкви виступають не місцеві жителі, і навіть не кияни. Верховодів багато. Але складно назвати конкретні причини. Це можуть бути, як побутові – коли людина особисто зацікавлена, щоб там не було церкви, або ідеологічні – пов`язані з системою духовних цінностей і віросповідання», - пояснив він.

Довідка УНІАН. Київська міськрада 21 квітня 2005 року ухвалила рішення про виділення ділянки площею 0,11 гектарів на перетині вулиць Гончара і Хмельницького на умовах довготермінової оренди (на 25 років). Дозвіл на будівництво було одержано 23 січня 2006 року. Спорудження планувалося розпочати 23 травня 2006 року, проте воно було перенесене через конфлікт з громадськістю, що виступила проти будівництва.

Шевченківська районна рада м. Києва в вересні 2006 року ухвалила рішення звернутися в Київську міську раду з проханням переглянути рішення про виділення ділянки під будівництво.

Мер м. Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на зустрічі з громадськістю пообіцяв повернутися до розгляду цього питання на одній з найближчих сесій Київської міської ради.