З Авдіївки вже евакуйовано 290 осіб - ДСНС

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«З Авдіївки евакуйовані 290 осіб, в тому числі 42 особи похилого віку та 135 дитини, сформовані списки з 33 осіб, з них 16 дітей, на евакуацію», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ситуація в Авдіївці перебуває на контролі ДНСН, в квартири жителів міста подається тепло, вода подається за графіком, втім відновити електропостачання поки що не вдається. За інформацією рятувальників, до мобільних пунктів обігріву, з початку їх функціонування, звернулися 10 580 особи. Щодоби в пунктах перебувають в середньому 929 осіб. Харчування здійснюється 3 польовими кухнями. «Організована та проводиться видача населенню міста гуманітарної допомоги у вигляді продуктових та промислових наборів у пакетах, наразі видані 5133 наборів. За добу видано 7 т овочів, 800 буханок хліба, ковдри, матраци та свічки», - повідомили у ДСНС.

До відновлювальних робіт залучені понад 260 осіб та 60 одиниць техніки: зокрема, біля сотні працівників ДСНС, 63 працівники Національної поліції, 53 комунальники та 16 одиниць техніки. Також у відновлювальних роботах допомагають 49 працівників Авдіївського коксохімічного заводу.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

Зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, є жертви серед населення та військовослужбовців Збройних сил України.

4 лютого прес-служба ДСНС повідомила, що з міста вивезено 266 людей, з них 42 особи похилого віку та 124 дітей.