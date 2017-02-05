Теплопостачання в Авдіївці переведено з аварійного на стабільний режим - Цеголко

Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

«Теплопостачання Авдіївки з аварійного режиму на резервних генераторах перейшло на стабільний режим. У місті відновлено вуличне освітлення», - написав речник

За його словами, продовжуються роботи з переходу водопостачання на цілодобовий режим.

Як повідомляв УНІАН, в неділю, 5 лютого, ремонтні бригади завершили роботи з відновлення ліній електропостачання до Авдіївки.

Президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook: «Нарешті Авдіївка зі світлом. Голова Донецької облВЦА Павло Жебрівський щойно доповів про відновлення електропостачання Авдіївки».

***Російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста.

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3 лютого російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі пошкодженої лінії електропередач біля Авдіївки.

Вдень 3 лютого голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що бригади електромонтажників напередодні почали ремонт на місці прориву одного із вводів ЛЕП. 4 лютого зранку групи фахівців знову вийшли ремонтувати пошкоджену ЛЕП поблизу Авдіївки, однак ремонтні роботи не вдавалося здійснити через прицільний вогонь окупантів.