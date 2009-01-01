Шахрайські дії громадянина США розслідує прикарпатська міліція

Шахрайські дії громадянина США Роберта ФЛЕТЧЕРА розслідуються і прикарпатською міліцією.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків УМВС України в Івано-Франківській області.

З метою всебічного розслідування шахрайських дій іноземця в кожному територіальному Управлінні МВС України створені слідчо-оперативні групи. Слідча група працює і в УМВС України в Івано-Франківській області. У разі, якщо хтось із мешканців Івано-Франківщини став жертвою обману з боку ТОВ «Глобальні системи тренінгів» або ж володіє інформацією про факти шахрайства Р.ФЛЕТЧЕРА на території Івано-Франківщини, міліція просить заявляти чи повідомляти про це.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням МВС України в місті Києві 22 листопада 2008 року порушено кримінальну справу щодо громадянина США Р.ФЛЕТЧЕРА за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За даними правоохоронців, внаслідок шахрайських дій Р.ФЛЕТЧЕРА громадянам України завдано збитків на суму понад 10 млн. грн. Відносно даної особи обрана міра запобіжного заходу – тримання під вартою.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що восени 2006 року Р.ФЛЕТЧЕР створив товариство з обмеженою відповідальністю «Глобальна система тренінгів», у якому він виступив співзасновником. Діяльність товариства зводилась до проведення тренінгів, під час яких Р.ФЛЕТЧЕР, який видавав себе за успішного мільйонера, розповідав про різноманітні інвестиційні проекти, за рахунок яких можливо збагатитись, і роз`яснював, що чим більше коштів буде інвестовано - тим більший прибуток буде отриманий. Під час проведення тренінгів зі слухачами укладались договори позики та спільної діяльності під обіцянку виплати від 20% до 300% річних і отримувались кошти.