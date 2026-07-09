Ціни в Україні вперше від початку року пішли вниз: що подешевшало у червні

Попри це ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися.

У червні 2026 року споживчі ціни в Україні вперше від початку року продемонстрували місячне зниження. Водночас окремі товари та послуги продовжили дорожчати, повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що споживчі ціни в червні 2026 року, порівняно із травнем, знизилися на 0,1%. В річному вимірі інфляція сповільнилася до 7,2% після 8,2% у травні.

За даними Держстату, на споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше до попереднього місяця (на 27,8%) подешевшали яйця. На 0,6-3,7% знизилися ціни на овочі, продукти переробки зернових, сало, фрукти, цукор, рис, мʼясо птиці. Водночас на 1,0-1,7% зросли ціни на соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, хліб.

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Також ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що повʼязано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

При цьому одяг і взуття подешевшали на 2,3%, зокрема, взуття на 3%, а одяг на 1,9%.

Крім того, зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося в основному через підвищення тарифів на водопостачання на 15,3% та каналізацію - на 14,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,2% головним чином через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 3,4% і 1,2% відповідно. Водночас на 1,6% подешевшали паливо та мастила.

Інфляція в Україні - останні новини

18 червня НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що у травні споживча інфляція очікувано сповільнилася завдяки зростанню пропозиції сирих продуктів харчування. Інфляція перебуватиме близько поточного рівня впродовж найближчих місяців, пришвидшиться наприкінці року, але у 2027 році повернеться до сповільнення.

Інфляція на споживчому ринку у травні 2026 року, порівняно із квітнем, становила 0,9%. В річному вимірі, порівняно із травнем 2025 року, інфляція сповільнилася до 8,2% (з 8,6% у квітні).

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