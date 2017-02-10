У Варшаві назвали сквер на честь відомого українського поета-дисидента Стуса

У Варшаві назвали сквер на честь українського поета Василя Стуса. За відповідне рішення Рада міста Варшави проголосувала 9 грудня. Про це повідомляє Prostir з посиланням на інформацію Ради міста.

Зазначається, що сквер розташований у центрі столиці Польщі - на перехресті алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія.

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Таке рішення Рада міста пояснила тим, що Василь Стус був "українським поетом і опозиційним діячем", а також "полонофілом та речником польсько-українського поєднання".

"Перейменування скверу коштуватиме Варшаві 8650 злотих (2 тисячі євро), більшість суми – це ціна виготовлення та установки таблиць з назвою скверу", – відзначає видання.