Україна діє за принципом «поки грім не вдарить – мужик не перехреститься»?

Дії «Газпрому» щодо припинення постачання газу Україні - є економічним шантажем. «Газпром» дає чітко зрозуміти, що він хоче зберегти непрозору схему торгівлі центрально-азійським газом для України і Європейського Союзу з використанням компанії «РосУкрЕнерго», ним же створеної і імплементованої в систему газових відносин», - заявив у коментарі УНІАН директор енергетичних програм Центру "НОМОС" Михайло Гончар.

Проте, на його думку, теперішня позиція України дає підстави сподіватися, що плани російського монополіста буде зірвано. При цьому Гончар вважає, що «на жаль Україна поступила за принципом: поки грім не вдарить – мужик не перехреститься».

«Коли ж «грім грянув» - можна відзначити, що з’явилася та позиція, якої бракувало, - зазначає експерт з енергетичних питань. - Себто спільна заява прем’єр-міністра і президента України щодо поточної ситуації з перекриттям постачання газу. Відповідно має місце достатньо чітка позиція щодо цінових параметрів. Тому це дає підстави для обережного оптимізму. Якщо збережеться консолідована позиція, то це буде запорукою того, що із цієї ситуації вдасться вийти із мінімальними збитками».

Директор енергетичних програм Центру "НОМОС" важливим моментом вважає те, що «Україна запропонувала долучитися до розв’язання газового конфлікту Європейському Союзу».

«Але тут важливо врахувати той факт, що в інформаційному і дипломатичному просторах останнім часом домінували газпромівські позиції, - нагадує Гончар. - Росія веде відповідну роботу в європейських столицях. Тому на цьому етапі із українського боку потрібні надзусилля, щоб показати ЄС, і не боятися цього робити, що мова йде не про комерційну суперечку між двома комерційними суб’єктами. Справа в тому, що під прикриттям комерційної суперечки російська сторона намагається реалізувати далекосяжні економічні і політичні цілі».

Яскравим підтвердженням політичної складової в газових питаннях, переконаний експерт, стало висловлювання одного із представників російської Держдуми пана Вадима Густова щодо того, що Україна має визначитися з ким вона і де вона, тоді і ціна на газ буде іншою.

«ЄС, на жаль, офіційно розглядає ситуацію, що виникла між Росією і Україною у газовій сфері, саме, як комерційну суперечку, - констатує Михайло Гончар. - Це є проблемним моментом, оскільки може не дозволити Єврокомісії, при такому підході, побачити реальну картину».