Замислена пандочка, ручний лис та інші новини з життя тварин (фотопідбірка)

17:40, 10 лютого 2017
Суспільство
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Підбірка кращих фотографій тварин за робочий тиждень 6-10 лютого 2017 року, опублікованих у фотосервісі Reuters.

Новонароджений білий носоріг поруч з матір'ю в Сафарі-парку недалеко від Тель-Авіва, Ізраїль, 6 лютого 2017 року
Новонароджений білий носоріг поруч з матір'ю в Сафарі-парку недалеко від Тель-Авіва, Ізраїль, 6 лютого 2017 року /  © REUTERS
Дикі бізони при перевезенні на ПМЖ в Національний парк в Альберті, Канада, опубліковано 6 лютого 2017 року
Дикі бізони при перевезенні на ПМЖ в Національний парк в Альберті, Канада, опубліковано 6 лютого 2017 року /  © REUTERS
Народжене в неволі пташеня кондора разом з батьком в зоопарку в Болівії, 6 лютого 2017 року
Народжене в неволі пташеня кондора разом з батьком в зоопарку в Болівії, 6 лютого 2017 року /  © REUTERS
Пташеня фламінго в зоопарку в Болівії, 6 лютого 2017 року
Пташеня фламінго в зоопарку в Болівії, 6 лютого 2017 року /  © REUTERS
Перелітні птахи в Національному парку Пало Верде в Коста-Ріці, 7 лютого 2017 року
Перелітні птахи в Національному парку Пало Верде в Коста-Ріці, 7 лютого 2017 року /  © REUTERS
Птах в Національному парку Пало Верде в Коста-Ріці, 7 лютого 2017 року
Птах в Національному парку Пало Верде в Коста-Ріці, 7 лютого 2017 року /  © REUTERS
Гігантська панда у Віденському зоопарку, Австрія, опубліковано 7 лютого 2017
Гігантська панда у Віденському зоопарку, Австрія, опубліковано 7 лютого 2017 /  © REUTERS
П'ятимісячний карликовий бегемот з матір'ю в загоні неподалік від Малаги, Іспанія, 8 лютого 2017 року
П'ятимісячний карликовий бегемот з матір'ю в загоні неподалік від Малаги, Іспанія, 8 лютого 2017 року /  © REUTERS
Співробітниця зоопарку в Красноярську з 11-місячним лисом під час тренування в рамках програми приручення диких тварин, Сибір, 8 лютого 2017 року
Співробітниця зоопарку в Красноярську з 11-місячним лисом під час тренування в рамках програми приручення диких тварин, Сибір, 8 лютого 2017 року /  © REUTERS
Знайомство лисиці з ламою в зоопарку Красноярська, Сибір, 8 лютого 2017 року
Знайомство лисиці з ламою в зоопарку Красноярська, Сибір, 8 лютого 2017 року /  © REUTERS
Голуб під час снігопаду в Нью-Йорку, 9 лютого 2017 року
Голуб під час снігопаду в Нью-Йорку, 9 лютого 2017 року /  © REUTERS
Сибірські тигри грають один з одним в заповіднику в Китаї, опубліковано 10 лютого 2017 року
Сибірські тигри грають один з одним в заповіднику в Китаї, опубліковано 10 лютого 2017 року /  © REUTERS

Зокрема, в ізраїльському Сафарі-парку неподалік від Тель-Авіву показали маленького білого носорога, який народився лише близько тижня тому.

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В зоопарку Красноярська, що у Сибіру, показали, як тренують лисиць в рамках програми приручення диких травин. 11-місячний лис поводиться як ручне цуценя. Також його привчають спілкуватися з іншими тваринами, зокрема, с ламою.

Крім того, цього тижня з'ясувалося, що у китайському зоопарку міста Харбін з невідомої причини погладшали амурські тигри. Повідомлялася, що зайва вага заважає  тваринам стрибати та розважатися, тож, вони лише перевалюються з боку на бік.

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Теги: #фоторепортаж#тварини#фотопідбірка