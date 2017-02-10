Замислена пандочка, ручний лис та інші новини з життя тварин (фотопідбірка)

Зокрема, в ізраїльському Сафарі-парку неподалік від Тель-Авіву показали маленького білого носорога, який народився лише близько тижня тому.

Читайте такожНа острові Ява виявили чотирьох леопардів, яких вважали загиблими

В зоопарку Красноярська, що у Сибіру, показали, як тренують лисиць в рамках програми приручення диких травин. 11-місячний лис поводиться як ручне цуценя. Також його привчають спілкуватися з іншими тваринами, зокрема, с ламою.

Крім того, цього тижня з'ясувалося, що у китайському зоопарку міста Харбін з невідомої причини погладшали амурські тигри. Повідомлялася, що зайва вага заважає тваринам стрибати та розважатися, тож, вони лише перевалюються з боку на бік.