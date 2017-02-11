Жадан заявив, що білоруські силовики не дозволили зателефонувати в посольство України

Затриманий у Білорусі український письменник Сергій Жадан заявив, що силовики відмовляли йому у проханні зателефонувати в Посольство України. Про це він повідомив в ефірі одного із національних телеканалів.

«На моє прохання подзвонити в українське посольство мені відмовили. На мої аргументи, що я письменник, який приїхав на міжнародний літературний фестиваль, теж ніхто уваги не звернув», - сказав Жадан.

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За словами письменника, ситуація з його затриманням закінчилась штампом в паспорті про заборону в’їзду в Білорусь.

«Така дивна річ: там немає дати, до якої ця заборона діє», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 10 на 11 лютого у Білорусі міліціонери увірвалися до готельного номера Жадана й без пояснень доправили до відділення міліції, де до ранку утримували у камері. Силовики ставили Жадану питання про причетність до тероризму, після чого поставили штамп у паспорт про заборону в'їзду до Білорусі.

Сьогодні віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що МЗС України готує ноту протесту проти затримання Жадана.