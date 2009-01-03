Сандей Аделаджа: я радий, що міліція взялась до своїх обов'язків

Міліція допитала як свідка у кримінальній справі стосовно діяльності фінансової компанії "Кінгс Кепітал" пастора церкви “Посольство Боже” Сандея АДЕЛАДЖУ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі "Посольства Божого", у п`ятницю, 2 січня, близько 14.00 пасторові С.АДЕЛАДЖУ було вручено повістку з проханням з`явитися до слідчого управління Головного управління МВС України в м. Києві.

В управлінні С.АДЕЛАДЖІ повідомили, що його запрошено як свідка у справі про компанію "Кінгс Кепітал". У кабінеті слідчого С.АДЕЛАДЖА перебував без адвоката.

Як стало відомо зі слів С.АДЕЛАДЖА, під час бесіди з ним співробітники МВС ставились до нього дуже шанобливо і з повагою. Близько 20.00 С.АДЕЛАДЖА залишив будівлю слідчого управління.

Коментуючи виклик до слідчого управління, пастор відзначив: "Я радий тому, що міліція нарешті вирішила зайнятися виконанням своїх безпосередніх обов`язків. Треба розслідувати справу, а не робити комусь вигідні політичні заяви. Що стосується обшуків, то ми прагнемо надавати співробітникам міліції всю свободу дій. Нам нема чого приховувати. Результати обшуків повинні підтвердити нашу правоту, а всіх скептиків позбавити аргументів".

"Слідчі заходи і судові розгляди, упевнений, допоможуть мені як чесній і поважаній людині, відстояти своє добре ім`я", - наголосив С.АДЕЛАДЖА.

Раніше пастор «Посольства Божого» не раз заявляв, що не причетний до створення, управління і фінансової діяльності компанії «Кінгс Кепітал».

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО раніше заявляв, що у нього є підстави стверджувати, що пастор “Посольства Божого” С.АДЕЛАДЖА замішений у фінансовій схемі групи «Кінгз Кепітал».

Столична міліція затримала керівника фінансової компанії «Кінгз Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА за звинуваченням у шахрайстві з грішми громадян.

Начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що підставою для порушення кримінальної справи згідно з ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство) були заяви від майже 60 громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгз Кепітал», не можуть одержати ані обіцяних відсотків, ані вкладених грошей.

Він повідомив, що міліція має у своєму розпорядженні інформацію про те, що вкладені громадянами кошти «готівкою вивозились за межі України. Сума коштів, одержаних від громадян, перевищує 100 млн. доларів».