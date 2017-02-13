На Дніпропетровщині чоловік здійснив самоспалення: протестував проти продажу житла новим власниками

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, 54-річний чоловік облився бензином та підпалив себе.

«12 лютого до поліції Кам’янського звернулась 31-річна жінка та повідомила, що вона представляє інтереси нових власників квартири, яка знаходиться по вулиці Харківській. Цього дня вона прийшла в квартиру, аби нагадати чоловіку про необхідність звільнення приміщення, яке було продано. Однак він не погодився та пригрозив жінці фізичною розправою. Після цього вона звернулась із заявою до поліції», - йдеться у повідомленні.

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Піднімаючись сходами багатоповерхівки, працівники поліції почули вибух та запах гарі з квартири. До осередку пожежі були викликані рятувальники працівників ГУ ДСНС та швидка допомога. Після ліквідації пожежі поліцейські оглянули квартиру та вилучили запальничку і порожню каністру об’ємом 20 літрів. Також було знайдено обгоріле тіло квартиронаймача.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство з позначкою - самогубство). Тривають слідчі дії.