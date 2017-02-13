На Тернопільщині евакуювали 5 осіб через пожежу у багатоповерхівці

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора в Гусятині на вул. Шевченка.

Займання виникло в квартирі на 2-му поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Під час гасіння проведено евакуацію 5 мешканців будинку, врятовано 3 квартири та матеріальні цінності.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.