На Тернопільщині евакуювали 5 осіб через пожежу у багатоповерхівці

10:49, 13 лютого 2017
Тернопіль
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Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

Фото прес-служби ДСНС в Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора в Гусятині на вул. Шевченка.

Займання виникло в квартирі на 2-му поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Під час гасіння проведено евакуацію 5 мешканців будинку, врятовано 3 квартири та матеріальні цінності.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

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