На Тернопільщині евакуювали 5 осіб через пожежу у багатоповерхівці
10:49, 13 лютого 2017Тернопіль
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Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
Фото прес-служби ДСНС в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора в Гусятині на вул. Шевченка.
Займання виникло в квартирі на 2-му поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Під час гасіння проведено евакуацію 5 мешканців будинку, врятовано 3 квартири та матеріальні цінності.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
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