У Полтаві обікрали сирітський будинок

У Полтаві невідомі викрали новорічні подарунки, призначені для вихованців будинку-інтернату ім. Н.Крупської

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Полтавській області.

За їхніми даними, до міліції звернувся один з вихователів інтернату, який повідомив, що в період з 30 грудня 2008 року по 3 січня 2009 року в інтернат проникли злодії. Вони проникли в одну з кімнат, віджавши ґрати на вікні і вибивши скло. Злодії забрали DVD-програвач, електрочайник і дитячі новорічні подарунки, які сиротам передали з міськвиконкому.

Сума збитку встановлюється. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 185 ч.3 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Під час святкування Нового року на території Полтавської області міліціонери охороняли громадський порядок у 26 населених пунктах і не допустили жодного правопорушення. За перший день 2009 року здійснено 21 злочин, із них розкрито 20.