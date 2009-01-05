Нафтогаз надіслав Газпрому різдвяне привітання

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» привітала російське ВАТ «Газпром» з наступаючим Різдвом Христовим.

Текст привітання розповсюдив сьогодні прес-центр НАК «Нафтогаз України».

«У сучасному світі нафтогазова галузь грає провідну роль в динамічному розвитку суспільства будь-якої держави. Нафтовики і газівники по праву можуть пишатися тим, що саме від їхньої важкої, але престижної роботи багато в чому залежить енергетична безпека всього людства», - наголошується в поздоровленні.

Колектив НАК «Нафтогаз України» побажав колективу ВАТ «Газпром» успіхів у справах, творчого натхнення і міцного здоров`я.

«Будьте завжди сповнені оптимізму попри сьогоднішні негаразди! Зичимо вашим сім`ям і друзям процвітання і благополуччя, радості й добра, взаємної поваги і впевненості в завтрашньому дні! Хай рік, що наступив, буде щедрим на любов у ваших серцях, додасть мудрості в повсякденних справах», - говориться в привітанні.

Текст привітання підписав голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА, а також заступники голови правління і члени правління.