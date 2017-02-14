Єдиним свідком обвинувачення у справі Сущенка є його кум, з яким вони знайомі понад 25 років - адвокат

12:50, 14 лютого 2017
Суспільство
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Єдиним свідком обвинувачення у справі журналіста Романа Сущенка є його кум, з яким вони знайомі більш як 25 років.

Іншими свідками будуть оперативні співробітники ФСБ, які його затримували / Фото УНІАН

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Марк Фейгін за підсумками розгляду апеляції у Московському міському суді, який визнав законним арешт Сущенка до 30 квітня.

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«Доказом у справі будуть різного роду оперативні матеріали. Єдиний свідок обвинувачення - це його близький знайомий, з яким Сущенко знайомий більш як 25 років. Більше за те, Сущенко хрестив його сина в Києві деякий час тому назад», - зазначив Фейгін.

За його словами, іншими свідками будуть оперативні співробітники ФСБ, які його затримували.

Адвокат додав, що оперативна робота проти Сущенка «велася деякий час», але у справі немає нічого такого, «що можна обговорювати, тільки записи стеження».

Фейгін додав, що суддя відмовила у пом'якшення запобіжного заходу для Сущенка на домашній арешт, а також відхилила клопотання про залучення як захисника консула України. «Сущенко міг би перебувати в гостьовому будинку при Посольстві України в РФ, на який не поширюється Віденська конвенція (про недоторканність). Охороняє вхід і вихід туди поліція. Втекти він не зможе, бо у нього вилучили паспорт. Мабуть думають, що він такий шпигун, що у нього 10 паспортів, і він поголиться наголо або одягне перуку. За такої публічності процесу жодних порушень з боку підзахисного бути не може», - наголосив Фейгін.

При цьому він зазначив, що суд відмовив у переведенні під домашній арешт, мотивуючи це тим, що Сущенко може знищити докази. «Як він може знищити докази, я не уявляю: всі вони містяться в ФСБ. Жодних інших доказів у справі немає, тільки ті, які створили співробітники спецслужб», - сказав Фейгін.

За його словами, з грудня минулого року не проводиться ніяких процесуальних дій, і Сущенко майже три місяці сидить просто так.

Він наголосив, що Сущенко ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності і останні шість років працював кореспондентом у Парижі.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала власного кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу було порушено за статтею «шпигунство».

Сьогодні Московський міський суд визнав законним продовження арешту Сущенка до 30 квітня.

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Теги: #суд#Сущенко