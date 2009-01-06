Велике падіння курсу євро зафіксоване на світових валютних ринках.

За 1 євро в Євросоюзі давали 1 долар 36 центів. В результаті обмінний курс долара досяг тритижневого піку по відношенню до єдиної європейської валюти. Експерти кажуть, що попит на долар підтримує інформація про підготовку проекту програми зі стимулювання американської економіки, який готується командою Барака Обами. Програма передбачає створення трьох мільйонів нових робочих місць і скорочення податків для середнього класу у розмірі 300 мільярдів доларів.

Эхо Москвы