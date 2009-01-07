Нафтогаз наводить хронологію відключень

НАК «Нафтогаз України» просить керівництво ВАТ «Газпром» відійти від ультимативних заяв та звинувачень, що не відповідають дійсності.

Про це йдеться у прес-релізі "Нафтогазу", переданому УНІАН.

В компанії наголошують, що НАК «Нафтогаз України», незважаючи на відсутність з ВАТ «Газпром» контракту на транзит природного газу територією України на 2009 рік та значний економічний та психологічний тиск з російського боку, протранспортувала споживачам Європи через ГТС України за 6 днів січня 1435,9 млн. куб. метрів російського газу. Компанія використала 52 млн. куб. метрів газу на технологічні потреби ГТС України.

Це повністю відповідає загальному об’єму надходження в ГТС України російського природного газу за цей період - 1488,2 млн. куб. Метрів, відзначається в прес-релізі.

При цьому компанія нагадує, що для забезпечення роботи перекачувальних агрегатів при транспортуванні російського природного газу територією України необхідно 21 млн. куб. метрів газу на добу, або 126 млн. куб. метрів за 6 діб.

«Таким чином можна констатувати, що Україна за 6 діб січня 2009 року передала до європейських споживачів 74 млн. куб. метрів газу з власних ресурсів», - наголошують в «Нафтогазі».

НАК «Нафтогаз України» вкотре звертається до керівництва ВАТ «Газпром» відійти від ультимативних заяв та звинувачень, що не відповідають дійсності, зазначається в прес-релізі.

Також “Нафтогаз” надає інформацію щодо припинення поставок природного газу на прикордонних газовимірювальних станціях (ГВС) на вході в ГТС України, розташованих на території Росії.

Зокрема, за даними НАК, 1 січня 2009 р. о 9.00 (за київським часом) припинено подачу газу через ГВС Сохрановка, об 11.20 припинено подачу газу через ГВС Суджа (Ду1200) (транзитний коридор на ГВС Дроздовичі – країна Польща).

5 січня 2009 р. о 9:55 припинено подачу газу через ГВС Писарівка (Ду1400) (транзитний коридор на ГВС Ужгород – країни Словаччина, Чехія, Австрія, Італія, Німеччина, Франція; ГВС Теково – країна Румунія), о 10:55 припинено подачу газу через ГВС Платово, о 19:30 припинено подачу газу через ГВС Валуйки (транзитний коридор на Балкани ГВС Орловка – країни Румунія, Болгарія, Туреччина, Греція, Македонія, Молдова).

7 січня 2009 р. о 7.44 припинено подачу газу через ГВС Суджа (Ду1400) (транзитні коридори Уренгой–Помари–Ужгород, Прогрес, Єлець–Кременчук–Тираспіль–Ізмаїл напрямок ГВС Ужгород– країни Словаччина, Чехія, Австрія, Італія, Німеччина,Франція; ГВС Берегово – країна Угорщина, ГВС Орловка – країни Румунія, Болгарія, Туреччина, Греція, Македонія, Молдова).