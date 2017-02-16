Організатори розповіли, чого чекати українцям і туристам під час тижня Євробачення-2017 в Києві

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Новое время" виконавчий продюсер пісенного конкурсу Євробачення Йон Ола Санд.

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"Київ чекає багато гостей - галасливих, веселих, життєрадісних. Ми закриємо для проїзду кілька центральних вулиць міста, де створимо село Євробачення-2017. Там пройдуть основні заходи між шоу, туди прийдуть виконавці представляти свої пісні - не тільки конкурсний, але і поза конкурсний репертуар", - розповів Санд.

Крім того, будуть ярмарки, продаж сувенірів, місця дитячого дозвілля. У спеціальних фанзонах будуть встановлені величезні екрани, де в нічний час можна буде дивитися виступи виконавців.

"Ми гарно підсвітимо будинки в місті - так, щоб кожен розумів: тут проходить "Євробачення". А тематичний дизайн з намистом буде вписаний в міське середовище. Ми також створимо Євроклуб, де всі акредитовані медіа, фани та інші зацікавлені гості зможуть проводити час, в тому числі на тематичних вечірках країн-учасниць", - зазначив він.

Головний продюсер запевнив, коли все перераховане з'єднається разом, "ви відчуєте атмосферу Євробачення. Повірте, вам сподобається".

Повне інтерв'ю з виконавчим продюсером Євробачення читайте у свіжому випуску видання "Новое время"