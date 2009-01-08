Інфляція у 2008 році перевищила 22%

Індекс споживчих цін минулого місяця становив 102,1%, повідомив Державний комітет статистики України. Таким чином, інфляція в грудні 2008 року виявилася вищою, ніж у листопаді (1,5%), проте такою самою, як в грудні 2007 року. Останньою обставиною пояснюється той факт, що річна інфляція минулого місяця (інфляція за 2008 рік) не змінилася в порівнянні з листопадовим значенням – 22,3%.

Нагадаємо, в 2007 році інфляція дорівнювала 16,6%, а вище зростання споживчих цін востаннє було зафіксоване в 2000 році – на 25,8%.

Якщо на початку 2008 року основним інфляційним чинником в Україні було подорожчання продуктів харчування, то в останні місяці року ситуація змінилася. Зокрема, в грудні продукти харчування і безалкогольні напої підвищилися в ціні лише на 1,1%. Найбільше подорожчали в грудні:

- риба і рибопродукти – на 2,7%;

- молоко – на 3,9%;

- яйця – на 5,7%;

- масло – на 4,3%;

- фрукти – на 6,1%;

- безалкогольні напої – на 2,7%.

Проте навіть подешевшали минулого місяця:

- соняшникова олія – на 7,8%;

- тваринні жири – на 1,9%;

- цукор – на 1,6%.

Ціни на хліб і хлібопродукти в грудні минулого року залишилися на незмінному рівні в порівнянні з листопадом.

Головними причинами інфляційного зростання минулого місяця стали істотне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (на 7,5%) і подорожчання імпортних товарів унаслідок девальвації гривні.

Найзначніше в грудні 2008 року подорожчали види ЖКП:

- природний газ – на 35,1%;

- гаряча вода і опалення – на 4,6%;

- утримання і ремонт житла – на 3,9%.

Зростання цін на імпортні товари услід за падінням гривні привело минулого місяця до подорожчання:

- одяг – на 1,4%;

- взуття – на 1,1%;

- меблів, килимів – на 2,7%;

- домашнього текстилю – на 2,8%;

- побутової техніки – на 6,7%;

- фармацевтичної продукції – на 5,5%;

- транспортних засобів – на 2,9%;

- аудіотехніки, фотоаппаратури, комп`ютерів – на 7,2%.

З послуг і непродовольчих товарів подешевшали в грудні тільки автомобільні пальне і мастила – на 7,0%.

Ціни виробників минулого місяця продовжували знижуватися, як і три місяці підряд перед тим (з вересня). Індекс цін виробників в грудні – 99,6%, а за весь 2008 рік – 123,0%. У 2007 році ціни виробників підвищилися трохи більше – на 23,3%.