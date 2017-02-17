На Донеччині всі сили поліції підняли за тривогою

Навчання відбулись за розпорядженням керівника поліції Донеччини В’ячеслава Аброськіна у рамках всеукраїнського профілактичного відпрацювання, ініційованого керівництвом Нацполіції України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

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«За сигналом тривоги одночасно було піднято усі сили поліції області. Метою навчань було відпрацювати оперативне реагування на будь-яку загрозу. Правоохоронці взяли під контроль усі автошляхи поряд з лінією розмежування, виїзди та в’їзди в область, дороги стратегічного значення та ті, якими громадяни намагаються оминути блокпости», - сказано у повідомленні.

Завданням поліцейських є запобігання скоєнню терактів та диверсій, припинення трафіку нелегальної зброї та вибухівки, затримання осіб, які планують дестабілізувати ситуацію у прифронтовому регіоні. У поліції додали, що посилений режим зберігатиметься до кінця дня.