Річниця розстрілів на Майдані: сьогодні у Києві 6500 правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок
У Києві 6,5 тис. правоохоронців забезпечують сьогодні правопорядок у зв’язку із масовими заходами, присвяченими третій річниці Революції гідності та вшануванню пам’яті загиблих Героїв Небесної сотні.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.
«Аби не допустити будь-яких провокацій чи конфліктних ситуацій, посилено патрулюють наряди на Майдані Незалежності, Хрещатику і Європейській площі», - йдеться в повідомленні.
В поліції заявляють, що правоохоронці негайно реагуватимуть на всі правопорушення та вживатимуть заходи з їх припинення.
Також зазначається, що у центральній частині Києва встановлені фільтраційні контрольно-пропускні пункти.
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Поліція закликає громадян не порушувати громадський порядок під час масових заходів, толерантно ставитися один до одного і сприяти правоохоронцям у виконанні їх функцій щодо охорони правопорядку.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 лютого, відбулася пам’ятна хода із вшанування загиблих на Майдані місцями найбільших сутичок від Українського дому до вул. Інститутської.
У період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах держави заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.