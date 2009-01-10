На сєверодонецькому «Азоті» зупинені основні виробництва

Учора на ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання Азот» зупинені основні виробництва. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Сєверодонецької міської ради.

Згідно з повідомленням, зупинка відбулася у зв`язку з обмеженням споживання природного газу за узгодженням з НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, 8 січня на брифінгу в Києві заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Володимир ТРІКОЛІЧ повідомив, що підприємства хімічної промисловості України на прохання НАК “Нафтогаз України” тимчасово скоротили споживання газу на 50%.

“Ми попросили хімічні підприємства скоротити на 50% споживання газу на 1-2 дні. Це близько 15 млн. кубометрів на добу”, - сказав він.

При цьому В.ТРІКОЛІЧ додав, що “ми вирівняємо ситуацію, і вже завтра (9 січня – УНІАН) почнемо відновлення газу в повному обсязі”.

Довідка УНІАН. До хімічних підприємств, які споживають газ як сировину, віднесені ВАТ «Дніпроазот», ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «Концерн Стирол», ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Азот», а також «Сєверодонецьке об`єднання «Азот».

ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот» (Луганська обл.) є третім за величиною в Україні виробником аміаку і одним із найбільших в Європі хімічних підприємств з виробництва азотних добрив, метанолу, оцтової кислоти, вінілацетату і його похідних, ацетилену, формаліну, каталізаторів, товарів побутової хімії й іншої хімічної продукції.