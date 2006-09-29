Янукович: ми є правонаступниками попереднього уряду

Кабінет Міністрів України та Донецька обласна рада уклали Протокол намірів про підготовку проекту угоди щодо регіонального розвитку Донецької області.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України, підписи під протоколом поставили прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК та голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Метою цієї угоди визначено підвищення ефективності використання природно-ресурсного, виробничо-економічного, науково-технічного людського потенціалу області, закладення в регіоні основи сталого економічного зростання на базі структурно-інноваційної моделі економічного розвитку, а також створення умов для підвищення рівня якості життя населення.

Пріоритетними визначено розвиток та реструктуризацію вугільної галузі, надійне та ефективне функціонування систем життєзабезпечення в населених пунктах, створення ефективної системи екологічної безпеки, розбудову та модернізацію інфраструктури дорожнього господарства та енергетичного сектору, розвиток міських агломерацій і великих міст.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що уряд має намір в подальшому укладати аналогічні угоди і з іншими регіонами. Прем`єр-міністр сказав, що його уряд продовжить реалізацію аналогічних протоколів, які були підписані в березні 2006 року прем`єр-міністром Юрієм ЄХАНУРОВИМ з Дніпропетровською та Харківською областями. "Я вважаю, що ми є правонаступниками попереднього уряду, і угоди, які підписувалися попереднім Кабінетом Міністрів, будуть діяти", - заявив В.ЯНУКОВИЧ.