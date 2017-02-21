Чиновник Одеської залізниці погорів на хабарі в $10 тисяч (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 21 лютого співробітники обласної прокуратури і поліції викрили чиновника Одеської дистанції електропостачання зазначеного регіонального управління «Укрзалізниці» під час одержання неправомірної вигоди.

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«Чиновник вимагав і отримав 10,5 тис. дол. від представника підприємства за підписання дозвільної документації на підключення додаткового трансформатора для постачання електроенергії на об'єкт», - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди).

Наразі тривають оперативно-слідчі дії.