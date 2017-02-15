У Києві чиновник Держпраці погорів на хабарі у 112 тисяч гривень (фото)
10:50, 15 лютого 2017Інциденти
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Він вимагав гроші за дозвіл на відкриття газових заправок.
Чиновник Держпраці вимагав хабара / facebook / Надежда Максимец
У Києві сьогодні співробітники прокуратури і СБУ затримали на хабарі головного державного інспектора Головного управління Державної служби з питань праці в Київській області.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, посадовець вимагав від представника приватного підприємства 112 тисяч гривень хабара за видачу дозвільних документів на функціонування 8 газових заправок на території Києва та Київської області.
Зловмисника затримали одразу після передачі коштів. Слідство триває.
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