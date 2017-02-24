У Дніпрі кров для поранених бійців здали вже близько 200 городян (відео)

Дніпровська обласна лікарня імені Мечникова вшістнадцяте оголосила День донора. Сьогодні, 24 лютого, кров здали вже більше 200 осіб. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У лікарні, куди доставляють найважчих воїнів з передової, майже вичерпалися запаси донорської крові. Але в п'ятницю в коридорах вишикувалися черги з бажаючих здати її. Щодня для рятування тяжко поранених воїнів доводиться переливати близько десяти літрів донорської крові.