У Дніпрі кров для поранених бійців здали вже близько 200 городян (відео)
15:23, 24 лютого 2017Суспільство
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24 лютого в Дніпрі оголосили Днем донора.
у Дніпрі здають кров для поранених бійців / скріншот
Дніпровська обласна лікарня імені Мечникова вшістнадцяте оголосила День донора. Сьогодні, 24 лютого, кров здали вже більше 200 осіб. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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У лікарні, куди доставляють найважчих воїнів з передової, майже вичерпалися запаси донорської крові. Але в п'ятницю в коридорах вишикувалися черги з бажаючих здати її. Щодня для рятування тяжко поранених воїнів доводиться переливати близько десяти літрів донорської крові.
Мечникова лікарня прийняла вже більше двохсот донорів
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