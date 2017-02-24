У Дніпрі кров для поранених бійців здали вже близько 200 городян (відео)

15:23, 24 лютого 2017
Суспільство
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24 лютого в Дніпрі оголосили Днем донора.

у Дніпрі здають кров для поранених бійців / скріншот

Дніпровська обласна лікарня імені Мечникова вшістнадцяте оголосила День донора. Сьогодні, 24 лютого, кров здали вже більше 200 осіб. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У лікарні, куди доставляють найважчих воїнів з передової, майже вичерпалися запаси донорської крові. Але в п'ятницю в коридорах вишикувалися черги з бажаючих здати її. Щодня для рятування тяжко поранених воїнів доводиться переливати близько десяти літрів донорської крові.

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Теги: #Дніпро#кров#донор