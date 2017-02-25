Крим в умовах російської окупації: 17 зниклих, 12 загиблих, 39 політв'язнів

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що Крим сьогодні може слугувати «довідником» порушень і утисків прав та свобод людини.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час міжнародного форуму «Крим в умовах окупації: наслідки для України і світу» сьогодні в Києві.

«Сьогодні Крим може служити таким повноцінним «довідником» порушень і утисків прав та свобод людини. Майже всі відомі на сьогоднішній день методи боротьби зі свободою були вже застосовані і продовжують застосовуватися окупаційною владою», - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що за оцінкою Freedom House, територія Криму зараз визначається як «невільна» з точки зору рівня свобод.

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Віце-прем'єр зазначила, що зараз на території Криму йдеться про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв'язнів, 10 з яких вже засуджено. Це люди, підкреслила Климпуш-Цинцадзе, які постраждали за політичні або ідеологічні переконання, а також за приналежність до кримськотатарського народу.

Також вона підкреслила, що російські окупанти перетворюють Крим у мілітаризовану зону. «Перетворюють його на військову базу, і ця мілітаризація вже торкнулася абсолютно всіх районів, фактично, і міст Криму як такого», - сказала Климпуш-Цинцадзе і додала, що півострів перетворюється на «територію страху».

Климпуш-Цинцадзе підкреслює необхідність посилювати тиск на Росію за порушення прав людини в Криму. За її словами, Україна та її партнери повинні «негайно і стратегічно реагувати на ситуацію з порушенням російськими окупантами прав людини в Криму.

«Ми повинні посилювати тиск на Російську Федерацію в питанні захисту прав і свобод безпосередньо кожного громадянина, кожної людини з населення окупованого Криму», - сказала Климпуш-Цинцадзе.