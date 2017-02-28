"Холуї на службі терористів": Аброськін назвав імена зрадників з МВС, які перейшли в "ДНР" (фото)

08:44, 28 лютого 2017
Суспільство
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У списку 26 колишніх співробітників МВС.

Facebook / Вячеслав Аброськін

Керівник Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у своєму Facebook опублікував список перейшли на бік бойовиків колишніх співробітників МВС.

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"Співробітники-розвідники супердержави "ДНР". Одні з тих, хто підло слухають розмови громадян України, що проживають на окупованих територіях, стежать за ними, а також і за бойовиками, виконуючи волю своїх "господарів", - написав Аброськін.

Зрадники з МВС, які перейшли в

Аброськін підкреслив, що ці люди зрадили присягу, і "стали холуями на службі терористів".

Наприкінці грудня стало відомо, що двадцять сім українських військових після перебування в полоні перейшли на бік бойовиків, також контррозвідка попередила 76 фактів вербування.

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Теги: #МВС#СБУ#Аброськін