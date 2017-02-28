У Харкові на хабарі погорів офіцер патрульної поліції (фото)
11:05, 28 лютого 2017Суспільство
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Затримано офіцера патрульної поліції Харкова, який отримав 5 тис. грн хабара.
За ці гроші начальник одного з відділів управління патрульної поліції обіцяв скласти сфальсифікований висновок про невинуватість одного з учасників ДТП, повідомили у прес-службі СБУ.
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Правоохоронці затримали хабарника після отримання ним згаданої суми. Вже відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, раніше слідчі прокуратури Львівської області затримали при отриманні хабара працівника митниці.
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