У Києві пройшла акція з вимогою повернути Межигір'я державі (фото)

У Києві сьогодні, 1 березня 2017 року, пройшла акція з вимогою повернути колишній маєток президента-втікача Віктора Януковича державі.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, акцій пройшла під Вищим господарським судом.

Активісти також вимагають покарати суддів, які реалізовували «схему» передачі «Межигір'я».

Люди тримали у руках плакати з гаслами. а також принесли із собою ляльку Януковича, який тримає в руках садибу "Межигір'я".

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2016 гоку Генеральна прокуратура України повідомила про підозру в причетності до заволодіння резиденцією «Межигір'я» сину екс-президента України Олександру Януковичу.

Зазначається, що підозру оголошено у кримінальному провадженні за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах вартістю понад 500 млн грн – резиденцією «Межигір’я», та його легалізації.