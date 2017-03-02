Влада Дніпра повідомила, коли повністю перекриють Новий міст

За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, 9 березня відбудеться повне перекриття Нового мосту, але всього лише на добу, пише Інформатор.

За його словами, це необхідно для того, щоб провести підготовчі роботи до наступного етапу ремонту, зокрема геодезичну зйомку.

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«Після геодезичної зйомки ми приступимо до демонтажу перильних огороджень. У нас за проектом передбачаються металеві поручні, а не бетонні, як зараз», — зазначив заступник мера.

Лисенко уточнив, що міст перекриють о 6 ранку 9 березня і відкриють в цей же час 10 березня. Якщо вдасться провести необхідні роботи швидше, то обмеження з моста можуть зняти і раніше.

Як повідомляв УНІАН, Новий міст Дніпра для ремонту можуть повністю перекрити на літній час.