Новий міст Дніпра можуть повністю перекрити на літній час

"З 1 березня ми почнемо перекривати міст - спочатку одну половину, потім іншу. Ймовірно, на три літніх місяці доведеться перекрити міст повністю, оскільки потрібно буде одночасно піднімати всі плити. Ремонтні роботи почнемо з тролейбусних ліній електропередач. Городяни оцінюють стан мосту тільки за дорожнім покриттям, але насправді побоювання викликає сама його конструкція, тому ремонт буде проводитися одночасно і на суші, і під водою", - цитує заступника міського голови Михайла Лисенка 048.ua.

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Він також додав, що капітальний ремонт мосту на Дніпрі буде коштувати понад 170 мільйонів гривень.