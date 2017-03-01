Новий міст Дніпра можуть повністю перекрити на літній час
13:08, 01 березня 2017Суспільство
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В перший день весни почнуть ремонтувати Новий міст Дніпра.
Новий міст Дніпра можуть повністю перекрити / dpchas.com.ua
"З 1 березня ми почнемо перекривати міст - спочатку одну половину, потім іншу. Ймовірно, на три літніх місяці доведеться перекрити міст повністю, оскільки потрібно буде одночасно піднімати всі плити. Ремонтні роботи почнемо з тролейбусних ліній електропередач. Городяни оцінюють стан мосту тільки за дорожнім покриттям, але насправді побоювання викликає сама його конструкція, тому ремонт буде проводитися одночасно і на суші, і під водою", - цитує заступника міського голови Михайла Лисенка 048.ua.
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Він також додав, що капітальний ремонт мосту на Дніпрі буде коштувати понад 170 мільйонів гривень.
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