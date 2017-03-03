Суд в окупованому Криму до 4 червня залишив під вартою проукраїнського активіста Балуха

Про це повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook.

«Сьогодні, 2 березня 2017 року, суддя «Роздольненського районного суду» Бедрицька Марія Олександрівна продовжила українському активісту Володимиру Балуху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 червня. Раніше українцю продовжували термін тримання під вартою на місяць, але сьогодні суддя вирішила продовжити на три місяці», - йдеться в повідомленні.

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Правозахисники відзначають, що грубі порушення фундаментальних прав людини і процесуальних норм російського законодавства, яке де-факто діє в Криму, а також необґрунтовані рішення про продовження терміну тримання під вартою свідчать про фабрикацію кримінальної справи проти Балуха з політичних мотивів.

Як повідомляв УНІАН, Балух відомий своєю проукраїнською позицією. Після окупації Криму він публічно відмовився від російського громадянства.

Кримська правозахисна група повідомляла, що в житлах Балуха і його родичів співробітники поліції провели два обшуки. Перший обшук відбувся в квітні 2015 року. Під час першого обшуку з даху його будинку зняли український прапор. Після проведення другого обшуку українця звинуватили в образі співробітника поліції і засудили до 320 годин обов'язкових робіт.

29 листопада 2016 року він розмістив на стіні свого будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18», після чого до нього додому прийшов голова сільської ради з погрозами звернутися в поліцію.

Співробітники ФСБ в грудні 2016 року провели третій обшук у будинку Балуха і нібито знайшли патрони і тротилові шашки. Після цього активіста було затримано і його утримують у СІЗО.