У Миколаївській області правоохоронці затримали ув'язненого, який втік з колонії

У Миколаївській області в п'ятницю, 3 березня, правоохоронці затримали ув'язненого, який втік з Ольшанської виправної колонії №53 (Миколаївська область).

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, ув'язнений втік з дільниці соціальної реабілітації колонії 2 березня.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, досудове слідство по якій триває. "Під час розслідування кримінального провадження будуть встановлені всі причини, що сприяли втечі укладеним з зазначеного закладу", - наголосили у прокуратурі.

У той же час, зазначили у відомстві, однією з передумов запобігання втечі засуджених є забезпечення їх належними умовами утримання і дотримання режимних вимог працівниками установ виконання покарань.

Прокуратурою області внесено вказівку Південному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань і пробації з вимогою негайного приведення у відповідність з вимогами законодавства стану утримання засуджених у цьому закладі, а також вирішення питання про притягнення до відповідальності начальника виправного центру.