Поліція розшукує невідомого, який повідомив про "замінування" у Тернополі будівлі ОДА

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інформація про замінування шахти ліфта та двох автомобілів поблизу будівлі надійшла на гарячу лінію в чергову частину СБУ сьогодні близько 13:35.

На місце можливої загрози виїхали правоохоронці, усі екстрені служби обласного центру, вибухотехніки та кінологи.

Читайте такожНа Тернопільщині затримали 27-річного чоловіка через неправдиве повідомлення про замінування районного суду

Працівників ОДА та облради евакуювали, було вимушено перервано сесію облради.

Після обстеження будівлі фахівці небезпечних пристроїв не виявили.

Зараз правоохоронці встановлюють особу додзвонювача.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування відкрито кримінальне провадження за ст. 259 ч. 1 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).