Декілька тисяч слів та 10 хвилин: у столиці підприємець зробив найдовший комплімент
21:07, 07 березня 2017Суспільство
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Рекорд чоловік поставив біля Паркового мосту.
Комплімент складався із більше, ніж 7 тисяч слів / скріншот
У Києві чоловік напередодні 8-го березня встановив всеукраїнський рекорд, зробивши найдовший комплімент жінці, йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що підприємець із Бердичева встановив рекорд на «Найдовший комплімент жінці» біля Паркового мосту.
Комплімент вийшов довжиною у 7022 слова. Читав його автор трохи більше десяти хвилин.
У Києві зареєстрували рекорд “Найдовший комплімент жінці”
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