Декілька тисяч слів та 10 хвилин: у столиці підприємець зробив найдовший комплімент

Рекорд чоловік поставив біля Паркового мосту.

У Києві чоловік напередодні 8-го березня встановив всеукраїнський рекорд, зробивши найдовший комплімент жінці, йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що підприємець із Бердичева встановив рекорд на «Найдовший комплімент жінці» біля Паркового мосту. Комплімент вийшов довжиною у 7022 слова. Читав його автор трохи більше десяти хвилин.

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