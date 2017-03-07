Декілька тисяч слів та 10 хвилин: у столиці підприємець зробив найдовший комплімент

21:07, 07 березня 2017
Суспільство
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Рекорд чоловік поставив біля Паркового мосту.

Космплімент складався із більше, ніж 7 тисяч слів / скріншот

У Києві чоловік напередодні 8-го березня встановив всеукраїнський рекорд, зробивши найдовший комплімент жінці, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що підприємець із Бердичева встановив рекорд на «Найдовший комплімент жінці» біля Паркового мосту.

Комплімент вийшов довжиною у 7022 слова. Читав його автор трохи більше десяти хвилин.

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Теги: #Київ#рекорд#комплімент