Квіткова лихоманка перед 8 березня (фоторепортаж)

У цей день жінкам приділяють особливу увагу, говорять теплі слова та дарують подарунки.

Читайте такожУкраїна в 2016 році втричі збільшила експорт троянд

Українські соціологи напередодні свята визначили, що у цей день квіти бажають отримати 27% жінок, а 34% чоловіків мають намір їх дарувати.