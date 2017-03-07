Квіткова лихоманка перед 8 березня (фоторепортаж)

21:47, 07 березня 2017
Суспільство
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Міжнародний жіночий день 8 березня залишається популярним святом в Україні.

8 березня традиційно зростає попит на квіти / Фото УНІАН

У цей день жінкам приділяють особливу увагу, говорять теплі слова та дарують подарунки.

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Українські соціологи напередодні свята визначили, що у цей день квіти бажають отримати 27% жінок, а 34% чоловіків мають намір їх дарувати.

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