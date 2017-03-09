В СБУ назвали імена причетних до кривавого обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою у 2015 році
До обстрілу автобуса під Волновахою у січні 2015 року причетний громадянин Росії, полковник ЗС РФ Анатолій Сінельніков та громадянин України Юрій Шпаков.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков на спільному брифінгу з першим заступником генпрокурора Дмитром Сторожуком.
«На сьогоднішній день ми можемо оголосити про те, хто безпосередньо здійснював керівництво скоєнням цього злочину (обстріл автобусу біля Волновахи у 2015 році – УНІАН)», - заявив Сторожук.
«Відповідно до висновків балістичної експертизи, пасажирський автобус був уражений 120-мм некерованими реактивними осколко-фугасними снарядами М-21 ОФ (виріб 9 М22У), відстріляними з трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" з району міста Докучаєвськ», - йдеться у відеосюжеті, який був підготовлений правоохоронцями та продемонстрований під час брифінгу.
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У свою чергу Маяков нагадав, що одразу після скоєння цього обстрілу було розпочате кримінальне провадження про вчинення теракту, внаслідок якого загинули люди (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).
«Покарання за цей злочин передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі», - додав він.
«2 роки ми витратили, щоби зібрати докази для того, щоб встановити осіб, які причетні до вчинення злочину», - зауважив Маяков.
«Нам вдалося отримати докази, що стали підставою для повідомлення про підозру конкретним особам, а саме – громадянину Росії, військовослужбовцю полковнику Сінельнікову та громадянину Україну Шпакову, який керував безпосередньо артилерійським батальйоном, який вів обстріл», - зазначив він.
За словами Маякова, Сінельніков займав посаду командира, так званого куратора 5-ї «армійської бригади» та керував діями Шпакова.
«Робота продовжується, тому що є інші особи з позивними(що причетні до даного злочину). Ми їх рано чи пізно всіх ідентифікуємо», - запевнив він.
Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2015 року терористи з боку окупованого Докучаєвська із реактивних систем залпового вогню «Град» відкрили вогонь по блокпосту №5 на трасі Маріуполь-Волноваха-Донецьк. Під обстріл потрапив рейсовий автобус, що рухався за маршрутом Златоустівка-Донецьк. В результаті обстрілу від численних осколкових поранень в салоні автобуса загинули 10 мирних жителів, ще 2 осіб померли від поранень у лікарні, 18 людей отримали поранення.
14 січня 2015 року Рада безпеки ООН на своєму засіданні у Нью-Йорку засудила обстріл автобуса під Волновахою, внаслідок якого загинули мирні жителі.