В СБУ назвали імена причетних до кривавого обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою у 2015 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков на спільному брифінгу з першим заступником генпрокурора Дмитром Сторожуком.

«На сьогоднішній день ми можемо оголосити про те, хто безпосередньо здійснював керівництво скоєнням цього злочину (обстріл автобусу біля Волновахи у 2015 році – УНІАН)», - заявив Сторожук.

«Відповідно до висновків балістичної експертизи, пасажирський автобус був уражений 120-мм некерованими реактивними осколко-фугасними снарядами М-21 ОФ (виріб 9 М22У), відстріляними з трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" з району міста Докучаєвськ», - йдеться у відеосюжеті, який був підготовлений правоохоронцями та продемонстрований під час брифінгу.

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У свою чергу Маяков нагадав, що одразу після скоєння цього обстрілу було розпочате кримінальне провадження про вчинення теракту, внаслідок якого загинули люди (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).

«Покарання за цей злочин передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі», - додав він.

«2 роки ми витратили, щоби зібрати докази для того, щоб встановити осіб, які причетні до вчинення злочину», - зауважив Маяков.

«Нам вдалося отримати докази, що стали підставою для повідомлення про підозру конкретним особам, а саме – громадянину Росії, військовослужбовцю полковнику Сінельнікову та громадянину Україну Шпакову, який керував безпосередньо артилерійським батальйоном, який вів обстріл», - зазначив він.

За словами Маякова, Сінельніков займав посаду командира, так званого куратора 5-ї «армійської бригади» та керував діями Шпакова.

«Робота продовжується, тому що є інші особи з позивними(що причетні до даного злочину). Ми їх рано чи пізно всіх ідентифікуємо», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2015 року терористи з боку окупованого Докучаєвська із реактивних систем залпового вогню «Град» відкрили вогонь по блокпосту №5 на трасі Маріуполь-Волноваха-Донецьк. Під обстріл потрапив рейсовий автобус, що рухався за маршрутом Златоустівка-Донецьк. В результаті обстрілу від численних осколкових поранень в салоні автобуса загинули 10 мирних жителів, ще 2 осіб померли від поранень у лікарні, 18 людей отримали поранення.

14 січня 2015 року Рада безпеки ООН на своєму засіданні у Нью-Йорку засудила обстріл автобуса під Волновахою, внаслідок якого загинули мирні жителі.