У неділю в Москві відбудеться акція “Ми всі Волноваха”

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Верховній Раді України під час спільного з депутатами брифінгу повідомила російська опозиціонерка, співорганізатор “Маршу незгодних” у Москві Ольга Курносова.

Вона закликала підтримати цю акцію.

“Фашистська хунта, яка окопалася в Кремлі, несе смерть і руйнування не лише Україні, але і Росії також”, - сказала Курносова.

Читайте такожСтворена комісія з надання допомоги постраждалим від теракту під ВолновахоюЯк повідомляв УНІАН, 13 січня під час обстрілу бойовиками автобуса під Волновахою Донецької області загинули 12 і дістали поранень 17 мирних громадян. Також був поранений 1 військовослужбовець.

15 січня в Україні було оголошено День жалоби за загиблими.

У соціальних мережах українські користувачі розпочали акцію «Я є Волноваха».