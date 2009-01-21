Власник «Фаїни» підвищує суму викупу

Судновласник судна «Фаїна» підвищує запропоновану сомалійськими піратами суму викупу.

Про це йдеться в прес-релізі судновласника, обнародуваному в інтернет-виданні "Морський бюллетень-Совфрахт".

Судновласник зазначає, що «переговори з піратами про звільнення моряків «Фаїни» неймовірно важко, поволі, але йдуть».

«Розуміючи всю складність ситуації, судновласник зараз іде на безпрецедентні кроки. Ним вкотре і, мабуть, все ж таки востаннє, приймається рішення про збільшення суми викупу, сподіваючись на прояв елементарної розсудливості і з боку піратів», - підкреслюється в прес-релізі.

При цьому судновласник зазначає, що до безкінечності процес підвищення суми тривати не може. Крім того, що із цього приводу є відповідна резолюція Ради Безпеки ООН (№1851 від 16.12.2008 р.), виконувати вимоги якої зобов`язаний будь-який цивілізований громадянин світової спільноти, є й елементарні межі фінансових можливостей.

«Очевидним є те, що «Фаїна», призначена для того, аби щодня приносити прибуток і давати роботу не одному десятку людей, вже майже чотири місяці щодня приносить тільки збитки, і чималі. Судновласником зроблено все для формування прийнятної суми викупу, і сподіватися на те, що він зможе задовольнити зростаючі апетити піратів – нереально і наївно», - йдеться в прес-релізі.

Судновласник також зазначає, що «вся складність ситуації обумовлена характером вантажу «Фаїни», інтерес до якого (і не тільки на Африканському континенті) не проявляє тільки ледачий. Звідси множина явних і високопрофесійних прихованих сил, які втручаються в дуже чутливий переговорний процес: від піратської принцеси Мішель Лінн БАЛЛАРЕН до Союзу шаріатських судів».

На думку судновласника «...серед піратів є тверезомислячі, що дозволяє все ж таки сподіватися на швидке і благополучне завершення цієї нескінченно обридлої всім драматичної історії».

Як повідомляв УНІАН, судно "Фаїна" було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажу судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно знаходиться під наглядом кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї і техніки на берег.

Власник захопленого піратами теплоходу "Фаїна" - компанія "WATERLUX AG".

За даними старійшини одного із сомалійських племен, за звільнення “Фаїни” потрібно заплатити 3,5 млн. доларів.