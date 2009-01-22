Джона Траволту намагалися шантажувати після смерті сина
Політик і лікар зробили фото
Поліція розслідує спробу шантажу щодо актора Джона Траволти, пише 22 січня The Daily Telegraph. Шантажисти загрожували продати журналістам фотографії вмираючого сина Траволти.
Двоє чоловіків звернулися до актора, повідомивши, що мають в своєму розпорядженні фотографії Джетта Траволти, зроблені безпосередньо перед його смертю, і зажадали "мільйони доларів". За наявними даними, один з вимагачів - багамський політик, а другий працює лікарем "швидкої допомоги". Ймовірно, знімки могли бути зроблені на камеру стільникового телефону в машині.
Одержавши повідомлення шантажистів, Траволта звернувся до своїх юристів, а ті повідомили поліцію. Нині поліція допитує підозрюваних, розслідування на початковій стадії. В офіційній заяві адвокатів актора зазначено: "На превеликий жаль, після такого важкого горя часто знаходяться особи, які намагаються заробити грубі суми на негідних заявах. Ми не дозволимо цьому статися".
16-річний син Джона Траволти помер від нападу хронічного захворювання 2 січня на Багамах, де він проводив канікули разом з батьками. У Джона Траволти і Келлі Престон залишилася восьмирічна донька.