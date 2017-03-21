У справі Сущенко ми розраховуємо на міжнародний тиск - Фейгін

Адвокат Марк Фейгін повідомив, що переговори про обмін або звільнення українського журналіста Романа Сущенко тривають, і захист журналіста дуже розраховує на міжнародний тиск в цій справі, як пише "112 Україна".

"Переговори про обмін або звільнення Сущенко, не важливо як це назвати, вони все-таки йдуть. І я думаю, що цю проблему врегулюють в кінцевому підсумку політичним чином, захист буде будувати процесуальні дії з урахуванням саме такого дозволу ситуації. В іншому випадку шансів дуже мало. В іншому ми розраховуємо на міжнародний тиск", - сказав він.

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Як повідомлялося, 20 березня українського журналіста Романа Сущенко, незаконно утримується в Росії, в СІЗО відвідала дружина і адвокат Марк Фейгін.

Нагадаємо, що Лефортовський районний суд 25 січня продовжив арешт українського журналіста Романа Сущенко до 30 квітня 2017 р. Адвокат повідомив, що суд необгрунтовано відмовив журналісту в допуску в якості громадського захисника українського консула Геннадія Брескаленко.