Податкова знайшла діру в бюджеті - 3,5 мільярди

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) звернулася з листами до Міністерства фінансів та уряду, в яких пояснюється необхідність зменшити план надходжень до держбюджету, розписаний для ДПАУ на 2009 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови ДПАУ Олександр БУХАНЕВИЧ сьогодні під час брифінгу.

За його словами, норми розрахунку надходжень до державного бюджету були визначені непропорційно. За оцінками ДПАУ, недонадходження до держбюджету в 2009 р. можуть становити близько 3,5 млрд. грн., повідомив О.БУХАНЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника управління акцизного збору ДПАУ Григорія СИНИЦІ, незважаючи на законодавчі зміни в 2009 р. ставок акцизного збору, прибуткова частина держбюджету залишається незабезпеченою ресурсом у розмірі 3,5 млрд. грн., що вимагає відповідних змін Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Законом «Про Державний бюджет на 2009 рік» передбачено надходження акцизного збору з товарів, виготовлених в Україні, на суму 12,643 млрд. грн. – до загального фонду й 6,422 млрд. грн – до спеціального фонду. До загального фонду в 2009 р. необхідно зібрати в 1,6 раза більше, ніж у 2008 р., до спеціального – майже в 3,2 раза.

При підготовці закону про бюджет його прибуткова частина обчислювалася виходячи зі значно вищої ставки акцизного збору. Проте, зазначають у ДПАУ, Законом „Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування” від 25 грудня 2008 р. №797-VI, який набув чинності з 10 січня 2009 р., передбачено поетапне (на період 2012 р.) підняття ставок акцизного збору на спирт, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, бензини моторні та нові автомобілі.

У 2009 р. прибуткова частина загального фонду бюджету по підакцизних товарах, які формують 90% надходжень акцизного збору (спирт, алкогольні напої та тютюнові вироби), не забезпечена ресурсом у розмірі близько 1,5 млрд. грн. Крім того, існує ризик недонадходження акцизного збору на суму близько 2 млрд. грн. до спецфонду через те, що в законі №797 не враховано підвищення ставок на дизельне паливо в середньому в 2,8 раза.