МЗС України: Поліція Москви пояснила затримання кореспондента УНІАН Цимбалюка і оператора "1+1"

Поліція Москви пояснила затримання кореспондента УНІАН у Російській Федерації Романа Цимбалюка і оператора телеканалу «1+1» Микиту Бородіна тим, що хотіла з'ясувати персони затриманих.

Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Поліція пояснила, що затримала Романа Цимбалюка і його оператора через необхідність з'ясувати обставини і персони тих, кого вона затримала. Претензій до Романа Цимбалюка та оператора поліція не заявляла», - сказав Кирилич.

Він розповів, що у відділі поліції Цимбалюка та Бородіна відвідав український консул Геннадій Брескаленко.

«З Романом ще був принаймні донедавна, мені телефонував наш консул Брескаленко, і він дав сигнал, що не було якоїсь мотивації, якогось пояснення. Послались на те, що виникла необхідність з'ясувати обставини і персони тих, кого вони затримали, а по суті претензій до Романа і до оператора не було висунуто", - зазначив Кирилич.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві було затримано кореспондента УНІАН у РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканалу «1+1» Микиту Бородіна та аспіранта історичного факультету МДУ Захара Сарапулова.

Після трьох годин перебування у відділенні поліції їх відпустили.

Цимбалюк розповів, що його затримали після того, як він записав інтерв'ю із Сарапуловим, який 18 березня, в день анексії Криму, вивісив прапор України.

«Після того як ми записали інтерв'ю, Захар дістав прапор України, і ми його теж зняли. Після чого під'їхала поліція і почала перевіряти документи. У результаті поліцейські почали говорити, що нібито ми проводили мітинг і, можливо, викрикували якісь гасла, і зараз нас доставили у відділення поліції в будівлі МДУ. Забрали паспорти, акредитації», - зазначив Цимбалюк.

За його словами, згідно з російським законодавством, поліція не мала права їх затримувати.

«Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика», - додав журналіст.

Міністерство закордонних справ України назвало затримання журналіста УНІАН у Москві провокацією з боку Російської Федерації.

Служба безпеки України заявила, що моніторила ситуацію щодо затримання в Москві кореспондента УНІАН.