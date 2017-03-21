Поліція Москви відпустила затриманих кореспондента УНІАН Цимбалюка і оператора "1+1"

У Москві поліція відпустила затриманих кореспондента УНІАН у РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканалу «1+1» Микиту Бородіна та аспіранта історичного факультету МДУ Захара Сарапулова. Про це агентству УНІАН повідомив Роман Цимбалюк.

«Після трьох годин перебування у відділенні поліції по МДУ мене, оператора і Захара відпустили», - сказав він.

«Протягом трьох годин ми перебували в цьому відділенні поліції. В цей час з кожним окремо провели допит. Сказали, що ми зобов'язані в такій ситуації дати пояснення, що я і зробив. Вони хотіли, щоб це було в письмовій формі, але згідно ст. 51 Конституції РФ я це робити не зобов'язаний, і відмовився. Так написав їм, щоб читали інформаційне агентство УНІАН та дивилися «1 + 1». Після цього якийсь уповноважений провів зі мною більш щільний допит протягом 10 хвилин. Я його записав, він у мене є на диктофоні», - додав Цимбалюк.

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«Зараз ми вийшли з відділення поліції. Сіли в машину », - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві поліція затримала кореспондента УНІАН у РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканалу «1+1» Микиту Бородіна та аспіранта історичного факультету МДУ Захара Сарапулова, який 18 березня, в день анексії Криму, вивісив на балконі прапор України.

Як повідомив Цимбалюк у коментарі УНІАН, їх затримали після того, як вони записали інтерв'ю із Сарапуловим. «Після того, як ми записали інтерв'ю, Захар дістав прапор України, і ми його теж зняли. Після чого під'їхала поліція і почала перевіряти документи. У результаті поліцейські почали говорити, що нібито ми проводили мітинг і, можливо, викрикували якісь гасла, і зараз нас доставили у відділення поліції в будівлі МДУ. Забрали паспорти, акредитації», - повідомив Цимбалюк.

Журналіст заявляє про безпідставність затримання. «За російським законодавством, вони не мали права нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика», - додав він.

У МЗС України назвали затримання журналіста УНІАН у Москві провокацією РФ.

Інформаційне агентство УНІАН назвало неприпустимим затримання своїх співробітників в Російській Федерації і закликало правоохоронні органи РФ діяти в рамках російського правового поля і російської Конституції і припинити незаконні дії щодо наших співробітників.