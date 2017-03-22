Україна провела випробувальні запуски ракет (фоторепортаж)

З'явилися фото з полігону, на якому 21 березня "Укроборонпром" та Державне космічне агентство здійснили планові випробувальні запуски українських ракет.

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Фотографії на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Володимир Струмковський. "Випробувальні запуски українських ракет", - йдеться у його підписі до світлин.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив про успішні планові випробувальні запуски українських ракет. "Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі", - розповів він.