Посадовців "Київавтодору" викрили на розкраданні сотень мільйонів гривень, проводяться обшуки (фото)

Співробітники СБУ та ГПУ проводять обшуки у «Київавтодорі». У корпорації заявляють, що слідчі дії проводяться із незрозумілих причин. Про це йдеться у повідомленні «Київавтодору» у Facebook.

У корпорації також заявили, що у зв’язку із обшуками, робота підприємства частково паралізована.

«Сьогодні з 09.30 год. у комунальній корпорації «Київавтодор» Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України з незрозумілих причин проводить слідчі дії. Роботу підприємства частково паралізовано», - йдеться у повідомленні.

У той же час, у СБУ пояснюють, що посадовців комунальної корпорації «Київавтодор» на розкраданні сотень мільйонів гривень.

"Правоохоронці встановили, що чиновники привласнювали кошти державного та міського бюджетів, виділених на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів столиці, реконструкцію транспортних вузлів, ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій", - йдеться у повідомленні.

В СБУ пояснили, що під час низки обшуків в офісах "Київавтодору", на підприємствах- підрядниках, фіктивних структурах та місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує здійснення протиправних фінансово-господарських операцій, чорнові записи, комп’ютерну техніку, на якій виготовлялись фіктивні фінансово-господарські документи, печатки комерційних структур, задіяних у проведенні оборудок, та майже чотири мільйони необлікованих гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.