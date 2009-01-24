Більшість європейських біржових індексів знизилися

Американські фондові індекси у п`ятницю закрилися різноспрямовано, проте зростання і падіння не перевищили одного відсотка, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press і France Press.

- Dow Jones спустився на 45,24 пункта (0,56 відсотка) до 8077,56 пункта;

- Nasdaq зріс на 11,80 пункта (0,81 відсотка) до 1477,29 пункта;

- Standard & Poor`s 500 збільшився на 4,45 пункта (0,51 відсотка) до 831,95 пункта.

Що стосується європейських фондових індексів, то більшість з них трохи знизилася:

- французький CAC 40 впав на 0,71 відсотка до 2849,14 пункта;

- німецький DAX спустився на 0,96 відсотка до 4178,94 пункта;

- британський FTSE зріс на 0,01 відсоток (до 4052,47 пункта);

- зростання показали також іспанський і бельгійські фондові ринки.