Погода на завтра: до 6° тепла, дощі, ожеледиця

Завтра вдень в Україні буде до 6° тепла, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 25 січня буде хмарна погода. Часом невеликі опади, переважно у вигляді дощу, лише у східних областях в Криму та Приазов`ї без істотних опадів. В Україні місцями туман, вночі та вранці, крім південної частини, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях 2-4° морозу; вдень 1-6° тепла, у південних областях до 8° тепла; в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Київській області завтра хмарна погода. Часом невеликі опади, переважно у вигляді дощу, туман. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-4° тепла.

У столиці також буде хмарна погода. Часом невеликі опади, переважно у вигляді дощу, туман. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.